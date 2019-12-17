Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Активисты оппозиции и гражданского сектора 17 декабря устроили акцию протеста с требованием отставки депутата Тбилисского сакребуло Ираклия Кухианидзе прямо в комнате депутата.

Причиной протеста стал пост в соцсети Facebook, который представитель большинства сакребуло (столичного собрания) Ираклий Кухианидзе посвятил факту задержания грузинского врача Важи Гаприндашвили властями Южной Осетии. Кухианидзе расценил действия врача как провокационные и подчеркнул, что тот знал, на что шел, когда пересекал «административную границу». По мнению депутата, Гаприндашвили своим шагом создал дополнительные проблемы властям Грузии.

Обвинения в адрес Ираклия Кухианидзе посыпались с первой же минуты публикации заметки. Осудили его позицию не только представители оппозиции, но и коллеги по правящей партии «Грузинская мечта». В вечернем эфире одной из грузинских телекомпаний депутат принес извинения и заявил, что написать пост его побудила излишняя эмоциональность и те обвинения, которые в адрес правительства высказывала семья задержанного в Цхинвали врача.

После этих публичных извинений тбилисское сакребуло сняло с повестки дня вопрос в связи с постом Кухианидзе, который собиралось обсудить сегодня. Председатель сакребуло пояснил, что депутат уже извинился и признал неправильность своей позиции. Но оппонентов нынешней власти такой поворот событий не устроил, и активисты оппозиции и неправительственных организаций ворвались в здание сакребуло, проникли в комнату депутата и разбили здесь палатку, заявив, что уйдут только после отставки Кухианидзе.

Сотрудники службы охраны сакребуло и полиция сумели выдворить протестующих из комнаты депутата, но там продолжает оставаться соратница экс-президента Михаила Саакашвили Хатия Деканоидзе.

Напомним, что врач Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы.