Джуба, , 13:18 — REGNUM США ввели санкции в отношении двух министров правительства Южного Судана, обвинив их в разжигании конфликта ради собственного обогащения. Об этом передает ВВС Africa.

В казначействе США министра по делам правительства Южного Судана Мартина Элию Ломуро обвинили в наборе групп ополченцев для нападения на оппозиционные силы, а министра обороны страны Куола Маньяна Джуука обвинили в использовании войск и оружия армии Южного Судана для нападения на конкурирующую этническую группу.

В казначействе США также утверждают, что оба чиновника якобы препятствовали созданию суда для рассмотрения военных преступлений.

Напомним, что президент Южного Судана Сальва Киир и бывший лидер повстанцев Рик Мачар договорились прекратить пятилетнюю гражданскую войну более года назад, но мир все еще не был достигнут окончательно.

По словам журналистов, вводя санкции, США пытаются оказать давление на лидеров Южного Судана, требуя, чтобы они прекратили препятствовать формированию единого правительства и стремились к миру в самой молодой нации Африки, о которой мало что известно, кроме гражданской войны.