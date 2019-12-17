Киев, 17 декабря 2019, 13:14 — REGNUM После завершения новой трёхлетней программы сотрудничества, Украина сможет стать самодостаточной и не зависеть от помощи МВФ, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова 16 декабря в эфире телеканала ICTV.
Достичь этих результатов, по словам Маркаровой, позволит снижение долга к ВВП, а также ускорение роста экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал серьёзный финансовый кризис, который накроет Украину до 2023 года.
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