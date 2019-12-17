Киев, , 13:14 — REGNUM После завершения новой трёхлетней программы сотрудничества, Украина сможет стать самодостаточной и не зависеть от помощи МВФ, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова 16 декабря в эфире телеканала ICTV.

«У Украины реально есть шансы через три года стать абсолютно самодостаточной. 2019, 2020, 2021 годы — это годы, на которые приходятся пики выплат и обслуживания по долгам, часть которых была накоплена ранее», — рассказала она.

Достичь этих результатов, по словам Маркаровой, позволит снижение долга к ВВП, а также ускорение роста экономики.

«Обслуживание долгов будет составлять не более 10%. Это уже будет абсолютно другой тип экономики», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал серьёзный финансовый кризис, который накроет Украину до 2023 года.

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