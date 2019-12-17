Джакарта, , 13:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил чиновникам, чтобы они брали пример у других стран в вопросе переноса столицы государства, сообщает Kompas.

Глава государства не хочет, чтобы новая столица, расположенная в провинции Восточный Калимантан, стала «тихой и дорогой».

«Мы должны учиться на опыте нескольких государств, которым удалось перенести свои столицы», — отметил Джоко Видодо.

Президент Индонезии также заявил, что хотел бы, чтобы высшие учебные заведения мирового уровня были построены в новой столице, а также исследовательские и инновационные центры. Джоко Видодо выразил надежду, что это сделает новую столицу местом встречи глобальных инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель индонезийской ассоциации интернет-провайдеров (APJII) Джамалул Изза заявил, что за политикой переноса столицы государства в провинцию Восточный Калимантан должна последовать интернет-инфраструктура, которая там недостаточно развита.

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