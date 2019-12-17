Москва, , 13:20 — REGNUM Церемония перезахоронения останков французского генерала Гюдена может пройти с участием российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил 17 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства может отправиться в Париж на траурную церемонию. Возможность такого визита может быть рассмотрена, если стороны согласуют его по дипломатическим каналам.

Песков добавил, что отношения России и Франции развиваются в конструктивном ключе. Тема перезахоронения останков наполеоновского генерала есть в повестке переговоров лидеров двух стран. Если французская сторона обратится за найденными в Смоленске останками, Россия вернёт их, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, останки погибшего в 1812 году в Смоленске генерала Сезара Шарля Этьена Гюдена де ла Саблонньер были обнаружены археологами летом 2019 года. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести торжественную церемонию перезахоронения останков в Париже.

Подробнее: Обретение генерала Гюдена: чудо с политической подоплекой

Читайте ранее в этом сюжете: Франция попросила Россию передать ей останки генерала Гюдена — СМИ