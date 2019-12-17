Москва, , 13:05 — REGNUM В Кремле надеются, что власти Украины внесут изменения в общую практику отношения к российским журналистам, заявил 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов приехать в страну.

«Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — сказал Песков.

Он добавил, что практика в отношении российских СМИ на Украине «не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ — ничему», поскольку журналисты из России лишены возможности «на постоянной, даже на временной основе» работать на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский после саммита «нормандской четвёрки» в Париже выразил недовольство тем, как российские СМИ освещают события на Украине, и пригласил журналистов приехать и лично оценить обстановку в стране.

Вместе с тем отметим, что после его слов украинские власти на три года запретили въезд в страну членам съёмочной группы российского телеканала «Звезда» в связи с внесением его в санкционный список Украины. Кроме того, на минувшей неделе въезд на Украину был запрещён нескольким сотрудникам телеканала НТВ.

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