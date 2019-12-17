Москва, , 12:57 — REGNUM Россия и Вьетнам готовят соглашение об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

«Мы рассматриваем с такими странами проекты, как Вьетнам. Это уже квотная история, это визовый въезд, мы находимся в переговорном процессе», — сказал Вовченко в Госдуме.

Госдума ратифицирует соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.