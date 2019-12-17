Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В екатеринбургской гордуме будут следить за тем, чтобы парламентарии не тратили раньше времени деньги на пиар думы. Об этом заявил глава комиссии думы по местному самоуправлению, депутат Алексей Вихарев, сообщает ИА REGNUM.

Ранее спикер думы Игорь Володин заявил, что избранники решат судьбу расходов на пиар и переезд думы в январе 2020 года, до этого же времени средства «заморозят».

По словам Вихарева, «замороженными» данные траты можно назвать лишь условно.

«Мы с вами все будем следить за соблюдением данной договорённости», — сказал депутат.

Если же устные соглашения будут нарушены и часть депутатов используют деньги на пиар, то у остальных парламентариев появится шанс пойти другим путём — индивидуально выделить свою часть денег на детские сады и школы города, считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранники предпочли отложить вопрос о тратах на пиар и переезд думы до января 2020 года. Невзирая на разногласия по данному пункту, депутаты почти единогласно утвердили проект бюджета на 2020 года во втором чтении.

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