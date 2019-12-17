Москва, , 12:54 — REGNUM Это хорошо, что власть имущие говорят не по писаному: открываются настоящие и бездны, и беды их сознания. Так прокомментировал ИА REGNUM откровения депутата Госдумы РФ и бывшей главы Волгограда Ирины Гусевой («Единая Россия») относительно сравнения бедных граждан страны и уголовников политический обозреватель ИА REGNUM Федор Пашин.

«К сожалению, нынешние политические элиты показывают чрезвычайно низкий культурный и образовательный уровень. И такого, к слову сказать, в советский период, который сегодня так любят ругать либералы, не было. Ни у кого из чиновников или депутатов и в мыслях не было бы такого сказать, потому что они были на порядок более умными, квалифицированными, образованными и совестливыми.

Именно совесть, порядочность, интеллигентность никогда не позволяли советским чиновникам так говорить о народе, который и являет собой суть нашей страны», — отметил Пашин.

В связи с этим хотелось бы напомнить депутату Гусевой, подчеркнул эксперт, что тезис «бедность — не порок» высказал еще в написанной в 1853 году комедии Александр Островски. «И с тех пор ничего не поменялось. Плохо, что депутат, которого выбрали в том числе простые и с низкими доходами люди, этого не знает».

«Чтобы потом не оправдываться, депутаты от правящей партии должны сто раз подумать, прежде чем ляпнуть. Они не должны усиливать протестные настроения, которые свои остриём направлены в Кремль. Путин не может бесконечно бросаться на амбразуру и прикрывать своими правильными словами и делами разного рода несуразные измышления», — отметил политический обозреватель.