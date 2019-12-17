Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и правительством Таджикистана об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Соглашение будет способствовать легальному найма трудовых мигрантов, отметил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Он напомнил, что с Таджикистаном действует безвизовый въезд, квоты на работу не распространяются.

По данным МВД, по данным на 30 сентября 2019 гоад, выдано 534 тыс. патентов для граждан республики, в 2018 — 471 тыс. патентов.

Аналогичное соглашение заключено с Узбекистаном.

Соглашение предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для работы в России. Предусматриваются обязательные условия для участия работодателя в организованном наборе трудящихся-мигрантов, например отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства Российской Федерации, отсутствие фактов несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе.

Читайте ранее в этом сюжете: Соглашение о «мигрантском наборе» с Таджикистаном внесено в Госдуму