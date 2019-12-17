Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») обратился к председателю Российского военно-исторического общества, министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой поддержать инициативу о введении мер ответственности, вплоть до уголовной, за намеренное или непреднамеренное искажение визуальной продукции, посвященной памяти о Великой Отечественной войне.

Об этом депутат Петров сообщил 17 декабря на своей странице в соцсети. Поводом для обращения стали общественные споры вокруг официального логотипа 75-летия Великой Победы, а также многочисленные случаи искажения символов Победы, Красной Армии и СССР на печатной продукции, праздничных плакатах и других визуальных формах.

«Ни фашистским солдатам, ни фашистской технике, ни, тем более, человеческой халатности не должно быть места на любых материалах, посвященных такой сложной и трагической теме, как Великая Отечественная война 1941−1945 гг.», — пишет депутат-единоросс федеральному министру, который лично открывал в 2016 году в центре Петербурга памятную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму, союзнику Гитлера во Второй мировой войне, одному из виновников трагедии блокадного Ленинграда и геноцида русского населения Карелии.

При получении поддержки Мединского депутат обещает подготовить соответствующее обращение в адрес Генеральной прокуратуры России, чтобы та выступила с законодательной инициативой.

«Нельзя допустить искажения исторических фактов и осквернения памяти народа о Великой Отечественной войне!» — восклицает «единоросс» из Ленобласти.

В письме к министру Владимир Петров сообщает, что, по мнению обратившихся к нему возмущенных граждан, стилизованные стрелки логотипа к юбилею Победы в цифре «75», повторяют схему движений немецких дивизий по захвату Киева и Минска в 1941 году.

«Кроме того, направление самих стрелок идет с запада на восток — такая визуализация в корне противоречит исторической правде», — отмечает Петров.

Напомним, доску гитлеровскому приспешнику Маннергейму, оскорбившую память ленинградцев и защитников города, тайно сняли осенью 2016 года и отправили в Ратную палату в Пушкине. При этом Мединский заявил о том, что это пришлось сделать из-за «маргиналов».