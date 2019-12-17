Женева, Швейцария, , 12:51 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Женеву для участия в Глобальном форуме по делам беженцев, об этом 17 декабря сообщает Geo TV.

Главу правительства встречал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Имран Хан выступит на мероприятии с докладом, в котором поделится опытом Пакистана по работе с беженцами, в частности из Афганистана.

Напомним, первый Глобальный форум по проблеме беженцев был создан при поддержке ООН, его целью является обсуждение проблем миграции, с которыми столкнулось мировое сообщество в XXI веке.

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