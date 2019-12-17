Дамаск, , 12:45 — REGNUM ВКС Российской Федерации и ВВС Сирийской Арабской Республики возобновили воздушную операцию над провинцией Идлиб после небольшого перерыва из-за плохих погодных условий. Российская авиация 16 декабря 2019 года нанесла более 15 из 50 авиаударов.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники среди сирийских военных.

Подавляющее число ударов российских ВКС пришлось на южные районы провинции Идлиб. В первую очередь на позиции боевиков в городах, расположенных к юго-востоку от города Маарат ан-Нуман. Именно в этом районе в ближайшие недели ожидается наступление Сирийской арабской армии.

Кроме этого, воздушная операция российской авиации проводилась и над некоторыми районами северной части равнины Аль-Гааб, которая простирается через северо-западную часть провинции Хама и юго-западную часть провинции Идлиб.

С возобновлением авиаударов сирийские военные подтягивают дополнительные силы в район на юго-востоке Идлиба, чтобы взять штурмом ряд опорных пунктов террористов на пути к городу Маарат ан-Нуман.