Рига, , 12:44 — REGNUM Министр среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце считает, что включение мэра Вентспилса в санкционный список США создает проблемы для функционирования городской управы, но в то же время для роспуска избранной горожанами власти оснований нет. Об этом сообщает портал LSM.

«У Думы Вентспилса могут появиться проблемы с открытием и обслуживанием банковских счетов, — сказал министр Юрис Пуце. — Депутаты самоуправления должны подумать, каким образом продемонстрировать, что муниципалитет не имеет связей не только с отстранённым, но не уволенным мэром Айваром Лембергом, но и со связанными с ним лицами».

Журналисты отмечают, что министр намекал на исполнительного директора Вентспилсской Думы Кристину Лембергу.

Как передавало ИА REGNUM, ограничительные меры против мэра Вентспилса Айвара Лемберга власти США ввели 11 декабря.