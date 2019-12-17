Москва, , 12:41 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в первой декаде января 2020 года. Главы государств примут участие в церемонии запуска «Турецкого потока». Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Каких-либо других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано, хотя они могут появляться в графике весьма оперативно», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в январе 2020 года для запуска «Турецкого потока» и обсуждения сирийской проблематики. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Старт проекту будет дан в Стамбуле 8 января.

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