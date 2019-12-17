Киев, , 12:45 — REGNUM Украинское правительство предложило наказать предприятия, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Украины.

В документе, датированном 27 ноября, говорится о персональных экономических и других санкциях, которые будут действовать три года в отношении юридических лиц, которые поставляют материалы, оборудование и услуги оборонным предприятиям России. Речь идёт о предприятиях Донбасса.

Эти меры одобрены для внесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины в месячный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря правительство Украины продлило на год действие ограничений на российские товары. В российском правительстве пообещали применить к Киеву зеркальные меры.

Читайте также: На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Читайте ранее в этом сюжете: Россия зеркально ответит на продление Украиной пошлин на товары