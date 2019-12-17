Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM Новым генеральным директором МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) назначен Александр Банцекин. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Постановление о назначении нового руководителя подписал глава города Владимир Панов.

К новым обязанностям Банцекин приступил 17 декабря.

Ранее он работал в ГКУ Нижегородской области «Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции», налаживал взаимодействие с государственными и муниципальными заказчиками региона, с поставщиками товаров, работ, услуг в рамках повышения прозрачности процедур закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, после вспышки дизентерии в одной из школ Нижнего Новгорода 31 октября был уволен глава ЕЦМЗ Владимир Жмакин. Предприятие в ноябре 2018 года по итогам конкурса стало единым организатором питания в 143 городских школах. В середине ноября текущего года генеральным директором предприятия была назначена ранее занимавшая пост советника нижегородского мэра Ирина Тарасова. 10 декабря она подала заявление об уходе с новой должности.