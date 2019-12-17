Ереван, , 12:33 — REGNUM Закон о безвизовом режиме между Арменией и Китаем подписан 17 декабря армянским президентом Арменом Саркисяном. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

Теперь гражданам Армении и КНР разрешено свободно находиться на территории второй страны 90 дней. Закон распространяется на граждан с обычными паспортами.

Соглашение о безвизовом режиме подписали 26 мая 2019 года министры иностранных дел Армении и Китая Зограб Мнацаканян и Ван И. В декабре соглашение было ратифицировано парламентом Армении.