Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о цифровом нотариате, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря. Закон принимается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новации

Устанавливается перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме, то есть без личной явки к нотариусу. К таким действиям отнесены: свидетельствование верности перевода документа на другой язык; передача электронных документов физическим и юридическим лицам; принятие в депозит безналичных денежных средств; совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке; обеспечение доказательств в виде осмотра информации в интернете; выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие.

Кроме того, удаленно можно будет удостоверить равнозначность электронного документа электронному документу, изготовленному в ином формате (то есть при конвертации документа из одного формата в другой — например, из PDF в Word или в JPEG). Равнозначный документ изготавливается нотариусом путем преобразования представленного заявителем электронного документа посредством изменения формата (конвертации) и имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.

Кроме того, закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном. Электронные документы будут храниться в Единой информационной системе нотариата.

Несколько нотариусов

Вводится возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны — через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон сделки. Достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом.

Согласно процедуре, проект сделки будет создаваться нотариусами с использованием электронной системы нотариата. Участники сделки, находящиеся отдельно (каждый в присутствии нотариуса), подписывают экземпляр сделки в электронной форме — простой электронной подписью. Далее этот электронный экземпляр сделки подписывается квалифицированными электронными подписями нотариусов, гарантирующих достоверность. Вместе с тем стороны также подписывают экземпляр сделки на бумажном носителе, который идентичен электронному экземпляру. Неизменность текста электронного документа будет обеспечиваться средствами Единой информационной системы нотариата.

Новация предоставит гражданам и бизнесу новый комфортный инструмент, гарантирующий их правовую защиту в условиях развития цифровой экономики, и позволит обеспечить достоверность «цифровых» данных при совершении удаленных сделок в электронной форме, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Как действовать физлицу

Для удаленного совершения нотариального действия заявитель должен направить нотариусу через Единую информационную систему нотариата, либо через портал госуслуг заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и, не позднее пяти рабочих дней после оплаты, изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом предусматривается ведение специального реестра нотариальных действий, совершенных удаленно. Удостоверенный, совершенный или выданный нотариусом документ в электронной форме должен подписываться квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Предлагаемая новелла по совершению нотариальных действий в электронной форме значительно облегчит гражданам и юридическим лицам получение ряда нотариальных услуг, позволит им сохранить время и сократить расходы, которые обычно затрачиваются на личное посещение нотариуса, сказал Павел Крашенинников.

Биометрия

Закон предусматривает право нотариуса при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы.