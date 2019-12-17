Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о компенсации за нарушения условий содержания осужденных к лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Закон предусматривает право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении, на получение компенсации в денежной форме за счет казны РФ за нарушение условий содержания соответственно под стражей или в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами.

Недовольные могут обратиться в суд с административным исковым заявлением. Компенсация присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих.

В Кодекс административного судопроизводства РФ предлагается внести изменения и дополнения, предусматривающие особенности подачи и рассмотрения требования о присуждении указанной компенсации.

ЕСПЧ

В течение 180 дней со дня вступления в силу закона лицо, подавшее в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на предполагаемое нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, в отношении которой не вынесено решение по вопросу ее приемлемости или по существу дела, либо по которой вынесено решение о неприемлемости ввиду неисчерпания национальных средств правовой защиты в связи с вступлением в силу закона, может обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с заявлением о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении с указанием в нем даты обращения с жалобой в ЕСПЧ и номера этой жалобы.