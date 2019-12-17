Киев, , 12:23 — REGNUM Законопроект о децентрализации власти на Украине, как это часто случалось и с другими инициативами Владимира Зеленского, противоречивый и недостаточно продуманный, заявила 17 декабря украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Эксперт отметила, что ситуация двоякая — с одной стороны, продолжение процесса децентрализации, в том числе на уровне изменений в Конституцию, крайне важно, но предложения президента содержат вредные нововведения, которые изначально закладывают ряд рисков.

«Речь идёт о статьях с инициативами, которые могут как сломать унитарность Украины, так и привести в перекосу в полномочиях в сторону контроля президентом местного самоуправления», — поясняет Яхно.

Как и другие эксперты, она критикует идею Зеленского предоставить право парламенту создавать и ликвидировать общины, округа, области, устанавливать и менять их границы обычным законом, в 226 голосов, а также введение института префектов, «которое ведет к централизации, а не децентрализации».

«В этом смысле даже сложно сказать, какой из рисков в большой степени закладывается в этом проекте — риск подрыва унитарности или, наоборот, риск сворачивания местного самоуправления и возврата к централизации. Это не значит, что законопроект — в целом плохой и неправильный. Это значит, что он не доработан и отчасти противоречив», — резюмировала Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что на нынешней пленарной неделе (17−20 декабря) Рада намерена отправить законопроект Зеленского по децентрализации в Конституционный суд Украины — для вывода о соответствии Основному закону. Вывод ВСУ в партии «Слуга народа» рассчитывают получить до января 2020 года.