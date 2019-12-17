Пекин, , 12:17 — REGNUM В настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится в «критической и чувствительной» стадии. В этой связи Соединённые Штаты и Северная Корея, ведущие обсуждение шагов и мер, которые могут привести к отказу КНДР от своих ядерных и ракетных программ, должны продолжить переговоры по этому вопросу. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга 17 декабря заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай надеется, что Совет Безопасности ООН достигнет консенсуса по проекту резолюции об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи, пишет The New York Times.

«Китайская сторона надеется на то, что Совет Безопасности ООН сохранит единство, возьмёт на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект, будет сообща продвигать политический процесс урегулирования проблемы Корейского полуострова», — отметил дипломат.

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Гэн Шуан также заявил о готовности Пекина работать со всеми сторонами над решением этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Китай передали на рассмотрение Совета Безопасности ООН совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении Северной Кореи. При этом в Госдепе США считают преждевременным обсуждение этого вопроса в СБ ООН.

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