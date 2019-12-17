Москва, , 12:23 — REGNUM Угрозы, с которыми сегодня сталкивается мир, требуют объединения усилий правозащитников из разных стран. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам III Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Обращение зачитал замглавы МИД Сергей Вершинин. Лавров указал на большое количество проблем в области прав человека на евразийском пространстве. Это расовая, этническая и религиозная нетерпимость, торговля людьми, проблемы национальных меньшинств, использование ими родного языка. Тревогу вызывают радикальные, в том числе неонацистские, настроения.

Эффективно купировать эти негативные явления помогут коллективные действия, в том числе обмен опытом среди правозащитников, отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, приветственную телеграмму участникам конференции направил президент РФ Владимир Путин.

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