18 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Люди протестуют против конкретных вещей, которые мешают им жить или попирают их понятия о справедливости. Здесь и сейчас. То, что у кого-то там не получилось, и стало ещё хуже – не довод. Людям свойственно надеяться. Вот заменим очередного «плохого» президента на «хорошего» — и заживём. Но так ли это – мы видим на примере той же Украины, Ливии, Ирака.

Вадим Бухарский, , 04:30 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД представил Индекс ключевых протестных выступлений 2019 года. Институтом заданы семь показателей, по которым оценивалась, как я бы сказал, серьёзность протестов, прошедших во всём мире в 2019 году.

Протест Nathan Keirn

По показателям, в числе которых продолжительность протестов, количество протестующих, последствия и другие важные параметры, рассчитаны индексы протестных выступлений для 16 стран, в которых уличные протесты в уходящем году привлекли наибольшее внимание прессы.

Индекс, рассчитанный для России, составил всего 23 балла. Это меньше, чем даже в Казахстане, о протестах в котором многие и не слышали. И куда уж до Гонконга, которым все уши прожужжали, — там 84 балла. А на первом месте — мало кому интересный Ливан со 113 баллами.

Я согласен с экспертами, которые предлагают не обольщаться показателями стабильности, поскольку повсеместно мы видим применение одних и тех же технологий. Да, действительно, для «майдана» достаточно устроить представление на одной площади и нескольких прилегающих улицах в столице и с помощью телевидения создать иллюзию «революции» по всей стране. Мы это уже видели.

Демонстрация протеста в Гонконге Voice of America

Но я хочу заметить, что предостережения, делающие упор на технологии «майдана», несколько неполны и однобоки. Подход, подразумевающий какие-то конкретные зарубежные силы, стоящие за протестами, не только необъективен, но также играет провокационную роль, только увеличивая раздражение протестующих.

Да, забугорные силы, направляющие протест в нужное им русло, есть. Но большинство рядовых протестующих с ними не связаны, они искренне протестуют против реальных безобразий. Надо понимать, что нет таких сил, которые смогут поднять людей на протесты, если к ним нет никаких объективных оснований.

Есть и другой момент, от которого хотелось бы предостеречь. В патриотической прессе с энтузиазмом подхватили тезис о том, что во всём мире люди видят неэффективность «майданов» в достижении желаемых целей и больше на это не ведутся. Говорят об «усталости от майданов». Действительно, на Украине — чёрт знает что, в Сирии и Ливии — ещё хуже, про Тунис и Египет все уже подзабыли, но процветание там явно не наступило.

И всё-таки тезис об «усталости» от «цветных революций» — категорически неверен. Он подразумевает то, что люди, протестующие против какой-то несправедливости в своей стране, отождествляют свою ситуацию с аналогичными событиями, которые уже были в других странах. Осмелюсь предположить, что для этого нужен глобальный взгляд на мир, который в наше время в широких народных массах сохранился только у русских.

«Жёлтые жилеты». Франция (сс) Dmitry Dzhus

В других странах, даже в постимперских, большинство людей зациклены на своих проблемах и не интересуются миром вокруг. Поймите правильно, я не утверждаю, что у всех жителей Российской Федерации полностью адекватное представление о мире. Но они этим хотя бы интересуются и способны сопоставлять чужой опыт со своей жизнью.

При этом очень трудно представить себе француза, которого можно убедить в неэффективности «майдана» на примере Сирии или Гонконга. Это же люди с других планет! Здесь не только безразличие к чужим проблемам, здесь ещё и высокомерие европейцев (хоть они этого никогда не признают). На Украине всё ещё проще — для «цэевропейцев» свойственна местечковость, а во всех неурядицах пропаганда винит Путина. Так что «всё хорошо».

Кстати, о том, что большинству людей интересны только местные вопросы, свидетельствует та же заказная «статистика». В составленных для разных стран с целями дестабилизации рейтингах по различным хитро сформулированным негативным показателям на первые места подтягивают именно ту страну, для которой нарисовали рейтинг.

Насчёт того, что «цветные революции» не приносят народам желаемых результатов, — это правда. И не принесут. Индустриальная эпоха закончилась, привычный нам мир рушится, а новый станет комфортным ещё не скоро. Но это не аргументы для протестующих.

Люди протестуют против конкретных вещей, которые мешают им жить или попирают их понятия о справедливости. Здесь и сейчас. То, что у кого-то там не получилось, и стало ещё хуже — не довод. Людям свойственно надеяться. Вот заменим очередного «плохого» президента на «хорошего» — и заживём. Но так ли это — мы видим на примере той же Украины, Ливии, Ирака.