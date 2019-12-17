Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Депутаты фракции правящей партии «Грузинская мечта» в муниципальном собрании Тбилиси на заседании 17 декабря не стали рассматривать скандальный пост своего коллеги Эрекле Кухианидзе в соцсети Facebook, хотя планировали это. О принятом решении народных избранников сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Ранее о планах рассмотреть поступок Кухианидзе 16 декабря рассказал глава горсовета Тбилиси Георгий Ткемаладзе. Почему от рассмотрения отказались, не сообщается. Известно, что данный вопрос сняли с повестки заседания.

Напомним, ранее Кухианидзе в Facebook написал свое мнение о поступке грузинского врача Важи Гаприндашвили, которого задержали на территории Южной Осетии за нарушение границы, и его жены Тамилы Лапанашвили, которая приняла участие в акции протеста в связи с задержанием мужа. Кухианидзе их действия назвал «идиотскими» и «провокацией».