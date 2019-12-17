Киев, , 12:11 — REGNUM

Киев в роли мелкого жулика: делать вид, что следуешь соглашениям, нарушая их

У Киева есть последний шанс сохранить ДНР и ЛНР хотя бы формально в рамках общей границы, но похоже, что украинские власти этого не хотят, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 декабря, комментируя внесенный в парламент Украины проект поправок в Конституцию страны.

Как сообщалось ранее, в законопроекте предложено изменить систему местного самоуправления, однако «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» в документе не упоминаются.

« Владимир Зеленский пытается сделать вид, что он пошёл по пути выполнения Минских соглашений. Это не так, предлагаемые им поправки в конституцию Украины ущербны. Это не более чем мелкое жульничество. Такие поправки можно было серьёзно предлагать лет семь-восемь тому назад, но этого сделано не было.

С тех пор много что произошло: в Киеве произошёл государственный переворот, часть украинских регионов не согласилась с этой узурпацией власти, Киев развязал репрессии, Крым ушёл в Россию, на Донбассе Киев начал в 2014 году войну и проиграл ее. Итогом этого поражения и стали Минские соглашения.

У Киева есть последний шанс сохранить ДНР и ЛНР хотя бы формально в рамках общей границы, хотя одной страной с Киевом, с западными областями Украины Донбасс уже никогда не будет.

Похоже, однако, что Киев этого не хочет. Делая вид, что он выполняет Минские соглашения, он их нарушает. В Минске было условлено, что поправки в конституцию, предполагающие децентрализацию, будут согласовываться с Донецком и Луганском. Этого не происходит. В Донецке и Луганске с этим не согласны. Последствия, думаю, понятны.