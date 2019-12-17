Бишкек, , 12:03 — REGNUM Посол Японии в Киргизии Сигэки Маэда положительно оценил меры государственных органов республики по цифровизации в различных сферах, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства Киргизии.

17 декабря в Бишкеке премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с японским дипломатом. Посол считает, что в Киргизии есть широкие возможности для развития IT-технологий.

Маэда также выразил готовность поддержать подготовку и обучение специалистов в сфере информационных технологий. Стороны также обсудили реализацию проекта «Одно село — один продукт».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил с рабочим визитом Японию. Киргизский лидер встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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