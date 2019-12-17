Киев, , 12:01 — REGNUM Украинские министры, ранее публично заявившие о том, что готовы покинуть свои посты в правительстве страны из-за низких зарплат, дезавуировали свои слова, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 декабря.

В частности, министр юстиции Украины Денис Малюська, выступая в эфире украинского телевидения вечером 16 декабря сообщил, что не собирается уходить с должности и уже считает себя «достаточно обеспеченным человеком».

«Мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят», — заявил чиновник.

Малюська отметил, что вопрос заработной платы «не настолько критичен, как распространили в медиа» и» если жена не убьет, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы».

Напомним, что буквально 12 декабря Малюськазаявлял, что его категорически не устраивает нынешняя зарплата, поскольку надо кормить четверых детей. Сначала министр получал примерно $660, в ноябре выплаты увеличили до $1,2 тыс., но этой суммы очень мало.

«Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. грн ($3,3 тыс.) — надолго меня не хватит. Меньше — это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств», — заявил министр.

Аналогичное недовольство уровнем зарплаты высказывал и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Накануне украинские СМИ распространили информацию об отставке Милованова со ссылкой на экс-депутата фракции «Слуга народа» Анну Скороход.

«Тут говорят, что я написал заявление об отставке — это вранье. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы», — отреагировал министр экономики.

Он добавил, что зарплаты должны быть высокими, но не отдельно у министров, а по во всей стране, и пенсии тоже.

«Я сделаю все для того, чтобы это произошло», — пообещал Милованов.