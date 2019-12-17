Москва, , 11:56 — REGNUM В России сократилось количество действующих политических объединений. Так, в 2019 году в соответствии с решением Верховного суда РФ свою деятельность прекратили восемь партий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции России 17 декабря.

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Поводом для закрытия политических объединений стало неучастие в выборах на протяжении семи лет своего существования. Речь идёт о «Народной партии «За женщин России», «Альянсе зелёных», «Союзе горожан», «Народной партии России», «Социал-демократической партии России», Партии пенсионеров России. Также в этот список попали политические объединения «Города России» и «Аграрная партия России».

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Добавим, что к ним скоро добавятся еще три партии. Судебные решения по ним уже вынесены, но пока не вступили в силу. Это Всероссийская политическая партия «Народный альянс», «Монархическая партия» и партия «Честно» / Человек. Справедливость. Ответственность».

По данным Минюста РФ, на сегодняшний день в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право принимать участие в выборах.