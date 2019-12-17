Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы одобрили назначение Владимира Влазнева на пост главы администрации Ленинского района.

О новом управленце известно, что он с 2009 года занимал должность заместителя руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», в 2018 году был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2019 года должность руководителя районной администрации занял Владимир Островский. До назначения занимал должность первого заместителя главы районной администрации. Его предшественник Александр Новицкий был назначен заместителем главы администрации города.