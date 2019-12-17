Ватикан, , 11:50 — REGNUM Ряд подарков вручила новый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Ватикане Кетеван Багратион-Мухранбатони папе римскому Франциску при вручении верительной грамоты. Об этом 17 декабря сообщается на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Сообщается, что Багратион-Мухранбатони подарила главе Ватикана крест святой Нино, картину «Сон Иосифа», книгу с грузинскими рукописями и грузинское вино. Она также поблагодарила папу Франциска за поддержку территориальной целостности Грузии.

Напомним, дипломатические отношения между Ватиканом и Грузией были установлены в 1992 году. Багратион-Мухранбатони ранее была послом в Ватикане с 2004 по 2014 год. О ее назначении стало известно в сентябре.