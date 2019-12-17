Эр-Рияд, 17 декабря 2019, 11:43 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил разработать проект документа по стратегическому партнерству между Исламском банком развития и республикой, сообщили 17 декабря в пресс-службе главы государства.
17 декабря киргизский лидер в рамках своего визита в Саудовскую Аравию встретился с президентом Исламского банка развития Бандар Хаджаром. Стороны обсудили перспективы реализации инфраструктурных проектов в сфере обеспечения населения чистой водой, строительства ирригационных систем, транспорта и энергетики.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом. Стороны обсудили возможность создания совместного экономического фонда.
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