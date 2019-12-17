Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Екатеринбургский бюджет на 2020 год был принят во втором чтении без споров, потому что мэрия учла наказы депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил спикер гордумы Игорь Володин после заседания представительного органа.

Володин подтвердил, что ранее подписанное между думой и мэрией соглашение соблюдается чиновниками.

«Если бы оно не было достигнуто, то мы бы, конечно, не проголосовали. Нам предоставили подтверждающие документы. Мы видим, что есть изменения, и эти изменения — в положительную сторону», — сказал председатель.

Со стороны горадминистрации исполнение «депутатских наказов» курирует глава аппарата мэрии Илья Захаров. В течение года парламентарии будут пристально наблюдать за выполнением обещаний, контрольной точкой для избранников станет принятие корректировок бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума почти без обсуждения утвердила во втором чтении главный финансовый документ на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Против проголосовал лишь один депутат.

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