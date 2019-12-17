Москва, , 11:38 — REGNUM США теряют первенство во всех сферах и пытаются компенсировать это с помощью новой гонки вооружений, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный выход США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-3.

«Зачем это США? США сейчас начинают терять свои позиции во всех сферах. В экономической сфере они уже уступили пальму первенства Китаю и процессы будут развиваться в одном направлении — в направлении увеличения отрыва китайской экономики от американской, — сказал политолог. — А в сфере военной, несмотря на то, что американский военный бюджет в 15 раз больше российского, и то, что у Вашингтона около тысячи военных баз в разных странах мира, США проигрывают качественное соревнование России по целому ряду новейших разработок».

Поэтому, как пояснил Шаповалов, для США выход из СНВ-3 будет означать переход к новой фазе гонки вооружений, которая нужна Америке для того, чтобы удержать господство над миром.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что американские законодатели, работая над проектом военного бюджета США на новый финансовый год, потребовали от Белого дома уведомить Конгресс о возможном выходе из договора СНВ-3 за 120 дней до момента вступления такого решения в силу.