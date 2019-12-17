Москва, 17 декабря 2019, 11:38 — REGNUM США теряют первенство во всех сферах и пытаются компенсировать это с помощью новой гонки вооружений, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный выход США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-3.
Поэтому, как пояснил Шаповалов, для США выход из СНВ-3 будет означать переход к новой фазе гонки вооружений, которая нужна Америке для того, чтобы удержать господство над миром.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что американские законодатели, работая над проектом военного бюджета США на новый финансовый год, потребовали от Белого дома уведомить Конгресс о возможном выходе из договора СНВ-3 за 120 дней до момента вступления такого решения в силу.