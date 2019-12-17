Киев, , 11:37 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в США встретился с заместителем госсекретаря Дэвидом Хейлом, и в ходе переговоров стороны согласовали действия после саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба американского Госдепартамента.

«Хейл подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии… Стороны согласовали последующие шаги после саммита в нормандском формате 9 декабря и важность дальнейшего прогресса в реализации программы реформ для обеспечения успеха Украины», — говорится в официальном комментарии.

ИА REGNUM отмечает, что Кулеба был в США с рабочим визитом с 11 по 13 декабря, однако свое заявление Госдепартамент опубликовал лишь сейчас.

В пресс-релизе украинского правительства по итогам визита вице-премьера отмечалось, что в ходе своих встреч в Вашингтоне «особое внимание уделялось обсуждению итогов недавней встречи в «нормандской формате», причем собеседники Кулебы «сошлись в оценках ее итогов и дальнейших перспектив урегулирования развязанного Россией вооруженного конфликта».

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» в Париже состоялся 9 декабря, власти Украины считают его итоги положительными для Киева. Следующее такое мероприятие может состояться ориентировочно через 4 месяца.