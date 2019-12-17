Сухум, , 11:40 — REGNUM Нового генерального прокурора Абхазии представил коллективу Генпрокуратуры президент страны Рауль Хаджимба, им стал Адгур Агрба. Об этом 16 декабря сообщает агентство «Апсныпресс».

"Надеюсь, что новое руководство, в лице Адгура Нугзаровича, объединит коллектив, нацелит его на выполнение основополагающих задач государства, и вы окажете ему поддержку», — сказал Хаджимба, представляя нового генпрокурора.

Он также выразил благодарность предыдущему руководителю ведомства Зурабу Ачба и выразил уверенность, что его опыт еще пригодится на госслужбе.

Как передавало ИА REGNUM, президент Абхазии снял Ачба с должности 2 декабря после митинга в Сухеме, в котором приняли участие родственники убитых в перестрелке в центре столицы у ресторана. Протестующие требовали отставки генпрокурора. Кроме него Хаджимба снял с должности главу МВД Гарри Аршба.