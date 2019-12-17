Пекин, , 11:33 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился в Пекине с министром обороны Китая Вей Фэнхэ, сообщает Sindonews.

«Китай и Индонезия являются важными соседями с различными общими интересами и широкими перспективами сотрудничества», — заявил министр обороны КНР.

Стороны обсудили расширение сотрудничества на высоком уровне, углубление стратегического взаимного доверия, усиление многосторонней координации и укрепление связей в таких областях, как совместная подготовка и обучение персонала.

Между тем, Прабово Субианто заявил, что Индонезия уделяет приоритетное внимание развитию отношений с Китаем и хочет укрепить двустороннее партнерство в различных областях, включая оборону и безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии отправился с трехдневным визитом в Пекин.

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