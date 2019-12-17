Москва, , 11:32 — REGNUM Только хирургическая операция может помочь украинскому обществу, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, современная антирусская Украина выстроена вокруг идеи абсолютной пустоты, а нынешний президент Владимир Зеленский представляет из себя абсолютно мелкого человека, который безумно нравится себе и не способен ни на какое подлинно государственное действие. При этом страна продолжает двигаться в таком русле, что без радикальных мер вмешательства, вероятно, ничего уже исправить невозможно.

«Преступная идея объединила определенные слои, создала общество вокруг преступной идеи, преступную ликвидационную государственность. Вот что произошло, вот что такое украинская трагедия. Как ее разгребать? …Мне кажется, только при помощи хирургической операции. Может быть, я ошибаюсь», — заявил Кургинян.

Он также отметил, о каких бы изменениях ни говорила новая власть на Украине, она продолжает придерживаться преступного бандеровского курса. А значит, никаких изменений в политике относительно Донбасса на данный момент мы, вероятно, не увидим.