Москва, 17 декабря 2019, 11:32 — REGNUM Только хирургическая операция может помочь украинскому обществу, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, современная антирусская Украина выстроена вокруг идеи абсолютной пустоты, а нынешний президент Владимир Зеленский представляет из себя абсолютно мелкого человека, который безумно нравится себе и не способен ни на какое подлинно государственное действие. При этом страна продолжает двигаться в таком русле, что без радикальных мер вмешательства, вероятно, ничего уже исправить невозможно.
Он также отметил, о каких бы изменениях ни говорила новая власть на Украине, она продолжает придерживаться преступного бандеровского курса. А значит, никаких изменений в политике относительно Донбасса на данный момент мы, вероятно, не увидим.