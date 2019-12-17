Москва, 17 декабря 2019, 11:25 — REGNUM Если США решат в одностороннем порядке выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), это приведёт к резкой эскалации напряжённости во всём мире, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, как подчеркнул Шаповалов, выход США из СНВ-3 чреват не только количественной гонкой вооружений, но и качественной — выходом на новые виды ядерного оружия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских сенаторов обратились в Национальную разведку США с просьбой проанализировать последствия выхода Вашингтона и СНВ-3.