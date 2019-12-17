Москва, , 11:25 — REGNUM Если США решат в одностороннем порядке выйти из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), это приведёт к резкой эскалации напряжённости во всём мире, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Какие есть угрозы в случае одностороннего выхода США из договора СНВ-3? Самая серьёзная угроза — это угроза бесконтрольного расширения, роста количественного ядерных вооружений, причём не только со стороны США и РФ, — сказал политолог. — США и РФ — это страны, у которых есть самые крупные ядерные арсеналы, но не нужно забывать, что, помимо США и РФ, есть как минимум семь стран, имеющих ядерное оружие, и около десятка стран, которые рано или поздно получат ядерные технологии военного применения. Выход из СНВ-3 будет означать резкую эскалацию напряжённости в мире».

Кроме того, как подчеркнул Шаповалов, выход США из СНВ-3 чреват не только количественной гонкой вооружений, но и качественной — выходом на новые виды ядерного оружия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских сенаторов обратились в Национальную разведку США с просьбой проанализировать последствия выхода Вашингтона и СНВ-3.