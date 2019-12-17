Киев, , 11:25 — REGNUM На Украине политики и эксперты продолжают обсуждать внесенный президентом Зеленским в Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 декабря.

Так, мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал документ «адом», добавив, что если предложения Зеленского — это децентрализация, тогда он — «китайский лётчик».

«Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например, посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в «новой территориальной громаде»… Можно без изменений в Конституцию объединить Харьковскую и Львовскую области… или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется», — эмоционально комментирует мэр.

Политик и депутат Рады прошлого созыва Александр Черненко называет предложения главы Украины «гибридной децентрализацией».

«Согласно законопроекту, административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц на Украине предлагается определить законами. То есть — для особого статуса Донбасса не нужно теперь 300 голосов (как сейчас), хватит и 226… А еще из Конституции предлагают убрать постоянное количество и названия областей. Теперь это также может по своему усмотрению устанавливать Рада простым большинством», — анализирует Черненко.

Эксперт также критикует введение института префектов, которые должны заменить губернаторов, обращая внимание на «драконовские полномочия» префектов и возможность без суда приостанавливать полномочия председателей и советов местных общин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти, отметив его как неотложный документ. Некоторое время текст документа был недоступен общественности и лишь 16 декабря оказался в открытом доступе. В партии «Слуга народа» считают, что законопроект «очень сбалансированный» и по сути является завершением реформы децентрализации, которая была начата на Украине еще пять лет назад.