Сеул, , 11:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено возобновить попытки оказания продовольственной помощи КНДР в следующем году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные источники.

Известно, что бюджет проекта по предоставлению 50 тыс. тонн риса также перенесён на следующий год.

Напомним, что в июне текущего года правительство Южной Кореи решило предоставить КНДР 50 тыс. тонн риса через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН). На закупку риса правительство страны выделило около 27 млрд вон (~$22,9 млн), а на его транспортировку и распределение — еще 11,7 млн вон (~$10 тыс.). Однако Пхеньян отказался от гуманитарной помощи из-за совместных учений Сеула и Вашингтона.

Тем не менее, в правительстве отмечают, что оказание помощи необходимо вне зависимости от политической ситуации.

Отметим, что ранее правительство Южной Кореи приняло решение о возобновлении программы по оказанию помощи детям и роженицам КНДР.

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