Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Грузия продолжает отмечать председательство в Комитете министров Совета Европы, эстафету которого сроком на 6 месяцев приняла от Франции, и очередным мероприятием на эту тему стала конференция послов, которая проходит с утра 17 декабря во дворце государственных церемоний (бывшем Авлабарском президентском дворце).

Конференцию под названием «Грузия — страна-председатель Совета Европы. За общие ценности, права и свободу» открыл премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который определил основные приоритеты своего правительства на этом пути, в том числе мирное урегулирование стоящих перед страной проблем, в том числе проблемы «оккупации», продолжение стратегического сотрудничества с США, курса на твердую интеграцию с ЕС и НАТО.

Затем с речью к собравшимся обратился председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, после чего глава МИД Давид Залкалиани объявил о переходе от торжественного открытия в рабочий режим и начале дискуссий по актуальным для грузинской дипломатии вопросам.

На открытии конференции присутствовали представители правительства, парламента и аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

Это мероприятие является очередной традиционной встречей правительства Грузии с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений, которая проводится каждый год и на которой правительство определяет для своих дипломатов главные задачи на следующий год. Так называемый «амбассадориал» продлится до 20 декабря.

Обычно встречи с грузинскими дипломатами МИД проводил в начале сентября, но на этот раз мероприятие было перенесено на декабрь.