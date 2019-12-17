Кишинёв, , 11:22 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон опроверг утверждения о том, что следующего президента страны могут избирать в парламенте, а не всенародным голосованием. Как заявил Додон в эфире RTR-Moldova, разговоры о возврате к парламентской процедуре избрания главы государства — «провокация».

Ранее о таком сценарии говорили экс-спикер парламента Молдавии от Демпартии Андриан Канду и лидер коммунистов Владимир Воронин.

«Это говорят провокаторы, — сказал Додон. — Социалисты всегда выступали за прямые выборы президента, и это поддерживает большинство населения». Он выразил уверенность, что Конституционный суд также не станет принимать такое решение.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Конституционный суд Молдовы отменил решение от 2000 года о переходе от всенародных выборов президента к его избранию в парламенте. В том же году на президентских выборах победил Игорь Додон.

Очередные президентские выборы в Молдавии пройдут в 2020 году.