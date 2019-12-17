Киев, , 11:25 — REGNUM Уголовное дело, в котором фигурировал бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Александр Ефремов, было закрыто, сообщил 17 декабря телеканал 112.ua со ссылкой на материалы суда.

Защита обвиняемого настаивала на том, что в деле нет потерпевших, а материальный ущерб отсутствует.

Напомним, Ефремов был одним из депутатов, кто поддержал в январе 2014 года законы, направленные на расширение полномочий органов государственной власти для прекращения вооружённого мятежа в центре Киева.

30 июля 2016 года политик был задержан в Киеве и находился в СИЗО до 22 июля 2019 года, откуда его выпустили под домашний арест.

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