Тбилиси, , 11:24 — REGNUM И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд отказалась комментировать письмо американских сенаторов, которое было направлено ими премьер-министру Грузии Георгию Гахария. Об этом 17 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы видели письмо от конгрессменов, но, поскольку это письмо выражает мнение конгресса, комментарий должны сделать в Конгрессе», — рассказала Руд свою позицию.

Как передавало ИА REGNUM, текст вышеуказанного письма опубликовал один из членов «Группы друзей Грузии» сенатор Адам Кинзингер. В обращении говорилось, что «друзья» буквально шокированы тем, что в Грузии не меняют смешанную систему выборов депутатов в парламент на пропорциональную.