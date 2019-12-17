Киншаса, , 11:23 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди пообещал ввести в Конституцию изменения, в соответствии с которыми президентские выборы будут проводиться в два тура, а жители страны будут иметь право получения двойного гражданства. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

Говоря о конституционных изменениях на выступлении по случаю назначения парламента и сената, Чисекеди заявил, что при нынешнем законодательстве кандидат может быть избран на пост президента, набрав как минимум 15% голосов в ходе одного тура.

По информации журналистов издания, Чисекеди также выступил с просьбой усилить миссию ООН в ДР Конго (МООНСДРК) с целью обеспечения защиты граждан Северного Киву. Чисекеди также обязался отменить закон о запрете двойного гражданства.

Сотрудники СМИ отмечают, что впервые вопрос о двойном гражданстве поднимался в 2003 году, когда был принят законопроект, в соответствии с которым гражданин ДР Конго не имеет право иметь двойное гражданство.