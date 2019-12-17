Гонконг, Китай, , 11:21 — REGNUM Демонстранты в Гонконге в рамках протестных акций начали писать рождественские открытки пострадавшим в беспорядках, об этом 17 декабря сообщает Reuters.

«Я не хочу праздновать рождество, потому что многие люди получили ранения», — отметил в комментарии журналистам один из участников акции, офисный клерк Феликс Вонг.

С аналогичными высказываниями выступали и другие участники акций протеста, продолжающихся в регионе несколько месяцев.

Акция по написанию рождественских открыток проходит в публичных местах, преимущественно в торговых центрах.

Как передавало ИА REGNUM, демонстрации в регионе продолжаются свыше шести месяцев. Жители Гонконга недовольны стремлением властей ограничить права автономии. За прошедшие месяцы полиция арестовала свыше 6 тыс. человек.

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