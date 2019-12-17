Киев, , 11:11 — REGNUM В партии «Слуга народа» заявляют о том, что в результате дискуссий очень близко подошли к «оптимальному решению» по закону о продаже земли, которое больше всего подойдет Украине.

Об этом заявила заместитель главы фракции «СН» Евгения Кравчук по итогам заседания фракции, которое состоялось вечером 16 декабря.

По словам Кравчук, в настоящий момент парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики «финализирует формулировки» документа.

Политик заявила, что ко второму чтению в документ вносят следующие критические правки — иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме; порог концентрации земли в одних руках не более 10−20 тысяч гектаров — в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении; введение «специальных предохранителей», чтобы исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы (Кравчук не уточнила, о чём конкретно идет речь).

ИА REGNUM напоминает, что на пленарной неделе с 17 до 20 декабря Верховная рада может войти в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о продаже земли. К документу после первого чтения было подано порядка 4 тыс. правок.

Сегодня, 17 декабря, в Киеве пройдут масштабные митинги против открытия рынка земли. Сотни людей собираются возле Верховной рады, чтобы выразить свое мнение по этому вопросу.

Отметим, что власти Украины, как и ранее, намерены официально открыть рынок земли с октября 2020 года.