Москва, , 11:05 — REGNUM Власти Америки разрушают систему глобальной безопасности, которую десятилетиями создавали их предшественники, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американские сенаторы заинтересовались последствиями возможного выхода США из СНВ-3.

«Что касается ситуации с СНВ-3, то мы видим целенаправленный, последовательный и очень стремительный процесс одностороннего демонтажа системы глобальной безопасности со стороны США, — сказал политолог. — Фактически нынешние американские политики разрушают ту систему, которая десятилетиями создавалась их предшественниками. И СНВ-3 является ключевым элементом данной системы».

При этом эксперт подчеркнул, что если Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) касался важных, но всё-таки частных вопросов, то СНВ-3 — это всеобъемлющий договор, который устанавливает границы гонки ядерных вооружений и определяет то, что является основной для системы глобальной безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее Россия призвала США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).