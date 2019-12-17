Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Ежегодная конференция послов Грузии открывается 17 декабря в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, главы посольств и консульств Грузии приедут на конференцию из разных стран. Полное название встречи: «Конференция послов 2019 — Грузия — страна-председатель Совета Европы. За общие ценности, права и свободы».

Сообщается, что открывать заседание будет глава грузинского МИД Давид Залкалиани. Также перед собравшимися приветственные слова скажут премьер-министр страны Георгий Гахария и председатель парламента Арчил Талаквадзе. На конференции делегаты обсудят итоги уходящего года и обсудят планы на будущий год.

Напомним, Грузия возглавила Совет Европы в конце ноября. Председательствовать во главе международной организации она будет в течение полугода.